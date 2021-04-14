每年農曆3月3日是玄天上帝誕辰，彰化縣員林市衡文宮玄天上帝，擁有全台最高的玄天上帝，標高達到26公尺，今天舉辦誕辰儀式，特別的是衡文宮玄天上帝壽誕，邀集南彰化地區學子頒發品學兼優清寒獎學金，廣場前擠進400名學生，看起來就像背後有玄天上帝撐腰一樣，令人感動。

帝爺公神威顯赫坐鎮員林衡文宮，14日一早廟裡廟外熱鬧滾滾，上千份壽桃壽麵，還有特別的宴王桌料理，好讓帝爺公招待眾神享用美食，現場除了上百祝壽的信眾外，廟方還請來400位特別受到帝爺公照顧的莘莘學子，頒發千元獎學金，場面盛大，

衡文宮主委陳明仁表示，今天是帝爺公壽誕，衡文宮要與所有信眾分享喜悅，今天早上9點開始先發放5鄉鎮仁愛救濟品，接著10點半發放南彰化鄰近10鄉鎮，共計70所公私立高中職、中小學等，一共發放350名受獎學生，小學以下1千、中學以上2千。

陳明仁說，衡文宮致力於關懷弱勢族群，除了獎學金之外，也辦愛心食堂，提供低收戶家庭美餐一頓，平均每周有180位低收入戶民眾受惠，而所有金費也都是來自各界的善心捐款，讓愛循環永不間斷，讓帝爺公慈悲的心發揚出去，讓玄天上帝神威擴大延續。

(中時 )