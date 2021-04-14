31歲韓國男星金正賢因演出《愛的迫降》、《哲仁皇后》走紅，近日卻傳出3年前拍戲時，被女友徐睿知控制下令，不僅刻意和同劇女星「少女時代」徐玄疏遠、刪愛情戲，還在記者會上擺臭臉，徐玄因此私下委屈爆哭，但她當時一心敬業宣傳作品，從未說過對方壞話，忍了3年真相才曝光，今(14日)徐玄打破沉默再開腔，寫下：「願所有人都只有好事發生」，輕鬆回應傳聞。

金正賢最近被傳成為《愛的迫降》第二對CP，和劇中有感情戲的徐智慧傳出私下到對方家約會，引來徐智慧透過經紀公司否認，強調是因男方想詢問跳槽轉公司的事才會約出來聊天。不久《Dispatch》報導，2018年金正賢和徐玄拍攝《時間》時，因健康問題演到一半退出拍攝，真正原因其實是被當時女友，也就是現今演出《雖然是精神病但沒關係》走紅的徐睿知指手畫腳拍戲內容，更要求金正賢不得和徐玄太過親近，最終選擇退出拍攝。

徐玄無奈發文，希望大家都只有好事發生。（圖／翻攝自seojuhyun_s IG）

《Dispatch》指出，金正賢和徐玄對戲時，因女友的指示要求刪除親密戲，還傳出有一幕兩人接觸後，金正賢拍完後立刻拿濕紙巾擦手，讓徐玄多次淚灑片場，工作人員更透露，金正賢以身體不適為由，多次要求修改劇本，不想和徐玄拍親密戲，若不照金正賢意思做，他便會衝出片場狂吐，讓編劇們不得不妥協。

金正賢被踢爆拍戲時受徐睿知控制，主動要求刪親密戲。（圖／達志影像）

傳聞徐玄當時知道金正賢跟徐睿知在交往，曾問金正賢是否因為女友才如此？但金正賢堅持說謊，只說：「是因為身體不好才這樣，希望妳諒解」，而徐玄後來也選擇原諒對方。如今相隔3年，當時忍讓的實情全被爆出，徐玄日前回應：「我愛的我的人們，永遠謝謝也愛你們。Love You」，今再曬美照說明現在心情，寫下：「願所有人都只有好事發生。Have a wonderful day」，默認當年所受委屈，粉絲也為她加油說：「i'm proud of you! you are such a strong person」、「美女心地善良」、「內外兼具女神」、「心疼妳當年都不說」。

(中時新聞網)