31歲韓國男星金正賢因演出《愛的迫降》、《哲仁皇后》走紅,近日卻傳出3年前拍戲時,被女友徐睿知控制下令,不僅刻意和同劇女星「少女時代」徐玄疏遠、刪愛情戲,還在記者會上擺臭臉,徐玄因此私下委屈爆哭,但她當時一心敬業宣傳作品,從未說過對方壞話,忍了3年真相才曝光,今(14日)徐玄打破沉默再開腔,寫下:「願所有人都只有好事發生」,輕鬆回應傳聞。

金正賢最近被傳成為《愛的迫降》第二對CP,和劇中有感情戲的徐智慧傳出私下到對方家約會,引來徐智慧透過經紀公司否認,強調是因男方想詢問跳槽轉公司的事才會約出來聊天。不久《Dispatch》報導,2018年金正賢和徐玄拍攝《時間》時,因健康問題演到一半退出拍攝,真正原因其實是被當時女友,也就是現今演出《雖然是精神病但沒關係》走紅的徐睿知指手畫腳拍戲內容,更要求金正賢不得和徐玄太過親近,最終選擇退出拍攝。

徐玄無奈發文,希望大家都只有好事發生。(圖/翻攝自seojuhyun_s IG)

《Dispatch》指出,金正賢和徐玄對戲時,因女友的指示要求刪除親密戲,還傳出有一幕兩人接觸後,金正賢拍完後立刻拿濕紙巾擦手,讓徐玄多次淚灑片場,工作人員更透露,金正賢以身體不適為由,多次要求修改劇本,不想和徐玄拍親密戲,若不照金正賢意思做,他便會衝出片場狂吐,讓編劇們不得不妥協。

金正賢被踢爆拍戲時受徐睿知控制,主動要求刪親密戲。(圖/達志影像)

傳聞徐玄當時知道金正賢跟徐睿知在交往,曾問金正賢是否因為女友才如此?但金正賢堅持說謊,只說:「是因為身體不好才這樣,希望妳諒解」,而徐玄後來也選擇原諒對方。如今相隔3年,當時忍讓的實情全被爆出,徐玄日前回應:「我愛的我的人們,永遠謝謝也愛你們。Love You」,今再曬美照說明現在心情,寫下:「願所有人都只有好事發生。Have a wonderful day」,默認當年所受委屈,粉絲也為她加油說:「i'm proud of you! you are such a strong person」、「美女心地善良」、「內外兼具女神」、「心疼妳當年都不說」。

(中時新聞網)