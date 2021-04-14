新北市４處邊坡改善工程已全數停工。（新北市交通局提供）

新北市４處邊坡改善工程已全數停工。（新北市交通局提供）

侯友宜今上午主持市政會議，要求新北市交通局跟台鐵局妥善溝通，務必緊盯進度，請台鐵盡速改善。（許哲瑗攝）

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台鐵太魯閣號撞上滑落的工程車造成重大傷亡，外界質疑台鐵邊坡預警能力不足，新北市交通局上周盤點境內鐵路環境，發現境內4個區段全未設置邊坡監測預警系統，還有4處邊坡改善工程屬於危險工地，已被全數停工；市長侯友宜今在市政會議上聽聞後震驚表示，「4個地方都沒設置？中央這些事情一定要做，不然怎麼扛起責任？」

台鐵的「鐵路行車安全改善6年計畫（2015年至2022年）」內編列10億元，辦理邊坡改善，訂定養護制度邊坡改善、補強設計及施工、落石預警系統及專案管理技術服務等。

新北市府今上午召開市政會議，交通局長鍾鳴時報告指出，新北市6日發函台鐵要求全面檢視新北市轄內鐵路環境，日前清查完成，全國有293處平交道中，新北市轄內有12處，其中有9處已確認完成設置障礙物自動偵測系統，其餘包括瑞平、協昌、深澳坑等3處，台鐵表示為支線不設置。

不過在邊坡監測預警系統部分，鍾鳴時指出，新北有4處需設置，分別是「侯硐-三貂嶺」、「三貂嶺-大華」、「大華-十分」、「嶺腳-平溪」等4個區段，4處目前皆尚未設置。

鍾鳴時說，另外，全國有9處邊坡工程改善，新北市境內有4處，分別是「南樹林-山佳」、「平溪-菁桐」、「福隆-石城」、「貢寮-福隆」共4處，都屬於危險工地，目前全暫停施工。

「4處竟全部沒設邊坡監測預警系統？」侯友宜聽聞後震驚表示，「中央這些事情一定要做，不然怎麼扛起責任？」要是再遇上類似來不及反應的事件怎麼辦，天災不會給人機會，邊坡監測一定要靠科技的運用才能執行。

侯友宜說，監測系統未設置的問題，請相關單位務必跟台鐵反映，不然新北市也要自己扛起責任，把預警管理措施做好，政府有責任保護新北市境內所有軌道的安全，這部分仰賴交通局跟台鐵局的溝通，務必緊盯進度，請台鐵盡速改善。

(中時 )