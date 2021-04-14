交通部長林佳龍。 (資料照片)

台鐵太魯閣號事故造成嚴重死傷，各界檢討改革台鐵聲浪再起，交通部長林佳龍第一時間提出口頭請辭，並提出書面辭呈，府院尚未批准，不過，這幾日開始出現慰留聲浪。對此，國民黨立委鄭麗文12日忍不住批，「老百姓看得很清楚也很心寒，也不知道要對這個政府還可以有什麼樣期待」。

鄭麗文12日在節目《庶民大頭家》中分析，就算林佳龍非走不可，也要塑造出一個這件事情他勇敢扛了起來、其實跟他一點關係都沒有的樣子，那全台灣人大家都看得很清楚，雖然在這件事情上最後是林扛了，可是未來他是小英的紅人，小英不會虧待他的，再轉一圈又回到政府裡面擔任高官了，「其實我覺得台灣老百姓看得很清楚也很心寒，也不知道要對這個政府還可以有什麼樣期待。」

鄭麗文進一步說，至於為什麼這要讓林佳龍拖到現在，還不讓他走，還塑造這種各方慰留的畫面，這一些就是因為行政院長蘇貞昌他要保自己，所以把林當作擋火牆、當作是保住自己閣揆位置，所以林不能太快走，因為一走，火燒到他，所以要留到最後。

不只如此，鄭麗文更認為，蘇貞昌要留下來，因為他是蔡的擋火牆，不然8月4項公投通過後，誰來扛責任？蔡英文哪來這麼多閣揆，畢竟早就想換人，但根本沒人選，連閣揆都找不到，且從上次的普悠瑪事件到現在，總統在幹嘛？臉書在關心觸及率下降、找府院黨討論公投對案，卻都沒聽到總統把府院黨找來討論台鐵該怎麼辦。

針對請辭引發的相關揣測，總統府發言人張惇涵12日曾說，目前搶修、善後的工作都還在進行，林佳龍和行政團隊也正全力投入處理中。張惇涵提到，臆測是誰想甩鍋給誰，「這些政治搬弄，我認為，都過了頭，也沒有意義，更是此刻台灣社會最不需要的操作」。

(中時新聞網)