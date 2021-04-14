承受股東壓力 東芝執行長下台 13:032021/04/14 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東芝（Toshiba）14日（周三）宣布，執行長車谷暢昭（Nobuaki Kurumatani）已辭職，現任董事長綱川智（Satoshi Tsunakawa）暫代執行長一職。 東芝一周前甫表示，已收到CVC Capital提出的收購邀約，但CVC開出的價格卻引發歧見，股東對車谷的領導產生質疑，公司內部對車谷的支持度也驟降，促使車谷在各方壓力下去職。 多位股東日前公開批評CVC Capital開價太低，同時對東芝近月的資本配置和企業治理也都提出疑慮。 台積電赴美設廠 美最大國外投資案 主動出擊投資伊朗 中國承受風險大 (工商 ) #東芝 #車谷 #執行長 #CVC #壓力 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恒大汽車還沒賣車 股價已衝天 04:102021/04/14 全球財經 民進黨茶壺裡風暴 趙天麟挨批海天下 04:102021/04/14 地方新聞 輝達首發CPU 效能快10倍 搶攻英特爾最賺錢市場 04:102021/04/14 全球財經 拜登讓大陸布局碰釘子 04:102021/04/14 時論廣場 要讓股東變鐵粉 王品集團 紀念品值2,516元 04:102021/04/14 財經要聞 台東縣中小企業協會喬遷揭牌 09:252021/04/14 財經 萬七當前 內資多殺多 台股再寫７紀錄 04:102021/04/14 財經要聞 比特幣、以太幣雙雙攻上新高 04:102021/04/14 全球財經 Grab採SPAC上市 成為東南亞在美上市最大公司 00:012021/04/14 財經 獨／抗議日排核廢水 國民黨中常委提案要求召回駐日代表 13:272021/04/14 政治 黃正勝父子捐千萬給北醫 感謝第一線醫護 11:362021/04/14 生活 財經熱門新聞 黑手救股價 台積電明爆好料 散戶小心1件事 - 財經 群創遭外資恐怖追殺 面板股散戶要逃命？ - 財經 最近股票不好賺 爽賺8萬抽籤又來了 - 財經 要讓股東變鐵粉 王品集團 紀念品值2,516元 - 財經要聞 - 工商時報 台積電恐斷鏈 媒體人爆真相：台灣慘了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。