東芝（Toshiba）14日（周三）宣布，執行長車谷暢昭（Nobuaki Kurumatani）已辭職，現任董事長綱川智（Satoshi Tsunakawa）暫代執行長一職。

東芝一周前甫表示，已收到CVC Capital提出的收購邀約，但CVC開出的價格卻引發歧見，股東對車谷的領導產生質疑，公司內部對車谷的支持度也驟降，促使車谷在各方壓力下去職。

多位股東日前公開批評CVC Capital開價太低，同時對東芝近月的資本配置和企業治理也都提出疑慮。

(工商 )