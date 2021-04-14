世芯-KY第四根跌停，主力嚇壞，紛紛下車，尤其內資主導的櫃買市場，今（14）日跌勢更慘，盤中一度來到201.31點、大跌3.86％，盤中有高達51檔個股觸及跌停，另外，上市盤中也有29檔跌停，合計共80檔，與日前上市櫃合計八、九十檔漲停的榮景，形成強烈對比。

上櫃指數今日一度險逼200點整數關卡，以昨日三大法人在集中市場賣超41.44億元，以及在櫃買市場賣超19.65億元來看，法人在櫃買市場賣超程度不亞於集中市場，許多中小型投機股近來已幾近是群魔亂舞的情況，隨著市場視為績優潛力股的世芯-KY重挫，讓市場主力縮手，造成不管是高價或低價的投機股全數跌倍、重挫。

集中市場今天觸及跌停的重要代表股包括世芯-KY、AES-KY、天鈺、耀登、同致、大銀微系統、南帝、晶豪科、中揚光、新唐、飛宏、映泰等約29檔，以半導體股及IC設計股為主。

另櫃買市場跌停的重要個股如精測、M31、金麗科、亨泰光、同致、撼訊、意德士、亞信、應廣、晶焱、驊訊、茂達、點序、九齊、先進光、廣錠等共51檔，以投機股居多，其中不乏許多公司沒有獲利。

(工商 )