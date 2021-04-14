將來銀行前任總經理劉奕成是被「逼走」？立委費鴻泰14日在立法院財委會「爆料」，指將來銀行有吹哨者揭露，中華電信在未經董事會討論下，承包將來銀行的核心資訊系統工程，要價1,300萬元，等於每人每天4萬元的薪資，高於市場行情，劉奕成在董事會中阻止，即遭中華電信與兆豐銀聯手逼退。

金管會主委黃天牧證實有接到相關檢舉函，且承諾會立刻去查核此案，若有違法就懲處。 費鴻泰另指出，13日10點找黃天牧與銀行局副局長等到其立委辦公室討論此案，12點將來銀行的吹哨者就來電，說將來銀行已在徹查爆料人員；黃天牧則表示，金管會不會洩露吹哨者，會保護其相關權益。

費鴻泰爆出劉奕成不是自願離職、另有人生規劃，根本是「被逼離職」，因為持股將來銀行41.9％的大股東中華電信，要掏空將來銀行；費表示，有一資訊系統標案，中華電信要價1,300萬元，但中華電信以有bug事後再修就好，硬包工程。

中華電派在將來銀行的五席董事，其中有一位董事吳麗秀在未經比價、董事會討論下，就要求將來銀行支付這筆款項，市場行情是一天3到6千元，但中華電信要價是一人一天4萬元。

將來銀行內部無論法務或財務部都評估報價偏高，且為利害關係人交易，要有價格未優於同類對象的佐證，劉奕成亦在董事會中說有利害關係人問題，費鴻泰說，董事會中，中華電信即聯合兆豐銀行逼走劉奕成。

費鴻泰接著指出，將來銀行董事長鍾福貴4月1日在主管會議中，對這件已違規且無法補救的標案，叫員工想辦法處理，「董事長知法犯法」，這是金管會硬要給的一張執照，現在中華電信派了一堆人到將來銀行，連核心系統與客服系統標案都要拿，費鴻泰說：「將來銀行正在被中華電信、兆豐銀掏空，資本額100億元很快就沒有了！」

費鴻泰詢問黃天牧「銀行內控重不重要？」黃天牧強調，非常重要，會要求立刻查核，若要違反就會懲處，且承諾會保護吹哨者。

(工商 )