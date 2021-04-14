桃園市長鄭文燦14日接受媒體專訪，針對美國前參議員陶德率團訪台，鄭文燦說，他有格外的政治價值與意義，這也是美國政府的信號，主要是大陸對台灣不斷施壓，美國要清楚傳達訊息，「他挺台灣」。

鄭文燦表示，國民黨曾一直說，美國總統拜登當選不挺台灣，「就沒有這樣的事情啊！」拜登政府上台還是挺台灣，因為國民黨把只有藍綠的政爭思維放大到美國，但美國看台灣是考慮到民主價值、戰略價值、科技合作、印太戰略等。而國民黨的討論「讓我覺得他們覺得破壞台美關係就是好事一樣。」

針對陶德率團，鄭文燦說，他是以總統私人特使身份，格外有政治價值跟意義。這也是美國政府的信號，只要是大陸對台灣不斷施壓，美國要清楚傳達訊息，「他挺台灣」。而拜登上任後，解除雙方交往限制，拜登政府對於台美關係也是往前走，不是往後退。

鄭文燦說，以外交慣例來說，代表跟大使，重不重要，就是看他的份量，以及跟領導人關係，他是政治上保持跟台灣密切友好的關係。政治上要表達跟台灣友好、密切且堅定的關係。

解放軍軍機頻繞台灣？鄭文燦則嗆，敢去威脅美國的專機嗎？大國之間的競爭，這些都是訊號？大陸用軍事力量威脅台灣，美國是反對的，台美關係是堅若磐石，不能被挑戰的，我們也要想到促進台美關係，不要用政治口水輕易抹煞台美關係。

(中時 )