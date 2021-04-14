大陸水泥價格上漲的趨勢未變，亞泥(1102)重要子公司亞泥中國今年上半年出貨量看俏，再加上，2020年上半年受疫情影響的營運基期較低，上半年獲利表現樂觀以待，今日逆勢抗跌，股價維持在平盤上方。

大陸為刺激經濟，積極加碼在基建工程上，並持續落實「錯峰生產」，水泥市場供需情形良好，亞泥中國主要營運區域的華中市場，春節過後，水泥價格上漲趨勢未變，首季獲利應該會有不錯的成績，由於水泥價漲勢有機會延續到5月，上半年整體營運受到法人看好。

展望2021年全年度，亞泥中國水泥與熟料出貨量可望年增4%，達3,000萬噸，水泥均價將較去年持平或小幅成長，獲利將重拾成長動能，不過，大陸當局對房市的管控增添不確定因素，還需要密切留意。

看好能源的發展前景，亞泥積極布局綠電、循環經濟領域，持有嘉惠電廠100％的股權，目前正規畫二期擴廠50萬千瓦的新機組，完成後總發電量可達117萬千瓦，等產能加入貢獻之後，將為營運增加新的成長動能。

另外，轉投資的亞東預拌，目前在全台擁有21座預拌混凝土廠，受惠高科技廠在南科、高雄等地持續擴廠外，周邊建設也跟著動起來，均推升市場需求，預拌混凝土價格居高不下，營運比之前有大幅度的成長。而轉投資事業如遠東新、裕民等前景獲看好，整體來看，亞泥2021年業績樂觀以待。

(時報資訊)