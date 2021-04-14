國立蘭陽女中學生參加全國音樂比賽，學生葉逸柔獲得高中職B組揚琴獨奏特優，分數排名第一，學生楊采倩越級挑戰A組獲柳葉琴獨奏優等，參加B組阮咸獨奏的李芳臻，在自選曲時斷絃，但她臨危不亂，獲得優等成績。學校勉勵學生持續精進，在國樂領域上發光發熱。

蘭陽女中雖然沒有音樂班，但學校國樂社實力堅強，近年校方還花近300萬元經費添購新樂器，獲獎的3名蘭女學生都是學校國樂社，從國小就接觸樂器的她們，考量學業沒就讀高中音樂班，但對音樂的熱情依舊不減而參賽。

會選擇揚琴，葉逸柔笑說，一看到揚琴就覺得「很酷！」且樂聲相當好聽，彈揚琴的過程讓她心情相當愉快。她揚琴獨奏獲得B組特優，分數在32名參賽者中排第一，葉逸柔已申請台灣藝術大學國樂系，她盼能如願錄取。

楊采倩是越級挑戰A組，參賽者幾乎都是音樂班的學生，她說，國小時樂團有招生，覺得很新鮮而報名，因為沒聽過柳葉琴，覺得好奇才選擇柳葉琴，二年級的她坦言，雖然獲得優等，可是音樂這條路不好走，但不論如何，音樂帶給她快樂與成就感，將來會讓音樂一直陪伴著自己。

二年級的李芳臻說，阮咸是彈撥類的樂器，當初是連聽都沒聽過，不過喜歡阮咸的音色，也會考慮走音樂這條路。李芳臻說，比賽時在自選曲項目過程，忽然斷絃，她臨時換樂器持續彈奏，儘管音色有差異，當時也沒辦法想太多。雖然遇到臨時狀況，但李芳臻指定曲成績佳，獲得優等佳績。

校長曾璧光表示，蘭陽女中對學生的才藝發展非常重視，希望學生可以多元、適性發展，除了基本學科外，學生有其他才藝、興趣都會尊重，也會盡全力來協助。

(中時 )