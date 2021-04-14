新加坡Q1經濟意外擴張 疫情爆發來首見成長 13:112021/04/14 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡官方14日（周三）公布，第一季經濟意外增長0.2％，是新冠病毒疫情爆發以來該國經濟首度呈現擴張。此外，星國央行維持貨幣政策不變，表示由於通膨前景溫和，疫情之下全球經濟仍不明朗，因此持續寬鬆立場。 新加坡2021年第一季國內生產毛額（GDP）較去年同期增加0.2％，創2019年第四季以來首度成長。此結果優於市場預期，分析師原估衰退0.2％。 該國貿易和工業部指出，與前一季相比，第一季GDP經季調後季增2％。 去年稅後獲利155.5億 中壽可發放現金股利 大陸東協經貿合作 RCEP利多顯現 (工商 ) #第一季 #該國 #GDP #新加坡 #首度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗給力 波音訂單連續2個月淨成長 08:592021/04/14 財經 德日2＋2會談 籲歐洲強化印太戰略 04:102021/04/14 國際大事 海外信保基金績優承辦銀行頒獎－力挺新南向 華銀獲四大獎 04:102021/04/14 金融．稅務 《科技》藍牙市場疫後現契機 今年裝置量上看2.05億 12:162021/04/14 財經 《國際經濟》 日2月核心機械訂單又黑 10個月最大跌幅 11:422021/04/14 財經 投資型保單 牽動壽險業績排名 04:102021/04/14 財經要聞 日媒：中國面對面外交在東南亞超過美日印澳總和 11:542021/04/14 兩岸 海外信保基金績優承辦銀行頒獎－金援台商 兆豐銀奪六獎項 04:102021/04/14 金融．稅務 低信評美債重獲青睞 04:102021/04/14 全球財經 559億Q1證交稅收史上最補 04:102021/04/14 財經要聞 周蕙飛星國開唱全副武裝 04:102021/04/14 娛樂新聞 財經熱門新聞 台股恐爆5千億歷史天量 散戶崩潰看盤APP大當機 - 財經 - 工商 不靠台灣半導體？2大強國自產晶片代價驚呆了 - 要聞 台積電恐斷鏈 媒體人爆真相：台灣慘了 - 財經 群創遭外資恐怖追殺 面板股散戶要逃命？ - 財經 全球晶片缺爆誰害的？華為爆兇手是這國 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。