新加坡官方14日（周三）公布，第一季經濟意外增長0.2％，是新冠病毒疫情爆發以來該國經濟首度呈現擴張。此外，星國央行維持貨幣政策不變，表示由於通膨前景溫和，疫情之下全球經濟仍不明朗，因此持續寬鬆立場。

新加坡2021年第一季國內生產毛額（GDP）較去年同期增加0.2％，創2019年第四季以來首度成長。此結果優於市場預期，分析師原估衰退0.2％。

該國貿易和工業部指出，與前一季相比，第一季GDP經季調後季增2％。

(工商 )