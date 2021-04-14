世芯-KY（3661）捲入大客戶飛騰被美國商務部列入實體清單風暴，瑞信、摩根士丹利證券近日接連降評為「劣於大盤」與「中立」，並下修獲利預期，13日召開法說會，雖強調全年成長態勢不變，仍難敵停損賣壓，也持續引發台股電子類股修正。

據統計，外資持有世芯-KY比重達八成，投信持有世芯-KY先前達9,000張以上，是股價大幅下挫的主要受災戶。投信法人的基金持股與自營商類似，內部通常有一定的停損幅度規範，隨股價短時間內重挫35％，停損壓力應相當沉重。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，世芯-KY長線的人工智慧（AI）相關題材雖仍具吸引力，但來自大陸飛騰的CPU業務現在全部暫停，且要是美國商務部不解禁，喪失飛騰營收貢獻的狀況恐延續下去，是市場擔憂所在。

詹家鴻說明，從華為與中芯國際遭列實體清單經驗顯示，美國商務部已經為一些通用或成熟技術產品發出許可證，像是電腦CPU、成熟製程設備、4G、記憶體、感測器等，如能獲得部分放行，通常需要三、四個月時間。未來要是美國商務部針對出貨飛騰CPU有進一步鬆綁跡象，才會替股價帶來正向因子。

(工商 )