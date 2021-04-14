台鐵太魯閣號事件造成49人死亡218人輕重傷，交通部部長林佳龍雖已請辭卻仍未獲准辭，引起外界撻伐。國民黨立委鄭正鈐表示，行政院院長蘇貞昌壓著林的辭呈不處理，目的是拿林繼續當擋箭牌；林也一邊遞辭呈、打包做足所有辭職戲碼，一邊讓交通部所轄單位的工會，密集上演慰留大戲，這些不斷冒出的「扶龍」聲量，都將是林再起的伏筆。

鄭正鈐12日在臉書發表文章《林佳龍的辭職戲碼要演多久？》內文提到，太魯閣號事故造成嚴重死傷，但蔡政府事發至今的處理模式，表面上一貫的行禮如儀，照本宣科，實際上卻是在算計著權力鬥爭。鄭痛批，49條人命、200位傷者，對於蔡政府而言，只是一個統計數字。如果蔡政府有在反省愧對人民，蔡英文就不會在亡者剛過頭七，就在臉書發文擔心觸及率下降。

鄭正鈐質疑，事發至今，沒有任何一位官員負起政治責任，蘇貞昌壓著林佳龍的辭呈不處理，難道是因為蔡英文還搞不定她的派系平衡，所以蘇也樂得拿林繼續當擋箭牌？鄭直言，林佳龍一邊遞辭呈、打包做足所有辭職戲碼，另一邊，則從交通部所轄單位的工會，密集上演慰留大戲。

針對林佳龍的作為，鄭正鈐認為，這些不斷冒出的「扶龍」聲量，背後運作的力量則是充滿了算計，如果「留龍」不成，林終究需下台，屆時這些「扶龍」的聲音，就可以成為林再起的伏筆。

不僅如此，鄭正鈐更痛批，太魯閣號事故亡者屍骨未寒，但蔡英文想的是如何搞定派系平衡，蘇貞昌想的是如何不動搖他的閣揆之位，林佳龍想的則是何時再起；為官者理應視民如子，但蔡政府卻視人命如草芥。

(中時新聞網)