反萊豬、護藻礁公投引起熱議，桃園市長鄭文燦14日接受媒體專訪，對於不提對案，鄭文燦說，蔡總統希望大家都是同一目標，當時府院黨及地方政府首長一起開會整合後，一起整合想法，決定不提對案。
鄭文燦表示，總統希望府院黨及地方政府，都是同一目標。因此大家開會整合想法意見後，決定不提對案，採取正面對話回應。鄭文燦說，這些都可以攤在陽光下，這些價值都可以說很清楚。他說，1小時的會議討論蠻仔細的，包含不可行、衝突、矛盾等，目前黨內主流是投不贊成，但是還在溝通，也希望各方知道我們對能源轉型、非核家園的努力，不同意票、不投票，都還可以討論。
鄭文燦又說，中央對三階已經定案，我們沒辦法改變，但會要求把生態保育做好，此外三階沒辦法改變是藍綠執政的決定。鄭文燦也強調，桃園的保護區是全國面積最大，87％海岸都納入保護區，全台也只有桃園成立海岸管理處。
鄭文燦也說，有人想把藻礁畫為自然地景，但這是對法律了解，若變成自然地景，連居民都不能進入，而這是居民生活的海岸，居民當然不會希望。
(中時 )
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