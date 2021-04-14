被車友封為「殺手蘭」的沈慧蘭，不只身材火辣，駕駛技術更是麻辣，連男車手也望塵莫及。（照片來源：沈慧蘭-殺手蘭臉書）

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身為賽車手，又是知名美車賽車手，收到帥氣追焦照根本是理所當然的事，不過有「殺手蘭」之稱的美女賽車手沈慧蘭，卻收到一張讓她感動到流淚的「國家級追焦照」，價值5000元。

沈慧蘭在臉書發文：「收到這張我感動的哭了：『怎麼連追焦照都這麼帥啦嗚嗚……』，原來她收到一張在高速公路超速的照片，以及一張5000元的罰單，上面顯示限速90公里，但沈的車速卻高達137公里，超速了47公里。

不過值得安慰的是，貼心的女兒火速拿出壓歲錢，贊助媽媽4500元，讓沈慧蘭直呼女兒的貼心無價，也順便另類替自己的愛車打廣告，表示都怪愛車高速太穩太好開。最後沈慧蘭仍勸導：「大家記得開慢一點……#經過那裡記得開慢一點」。

眾多粉絲看了紛紛回應：「黃金右腳」、「不可能只有137，測速壞了」、「真的是殺手，隨便正常開都超速」、「感謝我們的警察每天都很用心的拍出最好的作品回饋給民眾！」、「黑鳥中隊下次辦攝影展」、「小蘭姐姐才開137？！怎麼可能！至少也有237！一定是攝影機壞掉了」、「隧道內網美照，竟然不用補光，還這麼清楚」。

(中時新聞網)