日本政府昨(13)日在內閣會議拍板將把福島第一核電廠廢水排入大海，預定於2年籌備期後開始實施。對此，行政院表示，已於本月12日以書面向日方表示反對的立場，要求日方在周邊國人民安心並確保安全前，不應做出此決議。許多民眾認為蔡政府太過軟弱。而查閱台電「核三廠107年第3季」放射性物質排放報告後發現，台電也有進行核廢水排放；網友傻眼表示，：蔡政府搞什」、「難怪民進黨一句都不敢罵日本」。

日本政府在13日的決算行政監視委員會會議上決定，要將福島第一核電廠的核污水稀釋到國家標準的濃度以下後排入大海，預計兩年內開始排放。日本政府指出，東京電力在排放前會先把核廢水用海水稀釋百倍以上，每公升含氚量將不到1500貝克，約為WHO提出國際標準的1/7。

但日本的這項決定仍引發周邊國家的劇烈反彈，大陸以及韓國都因此氣得跳腳，但民進黨政府卻至今僅以書面向日方表達反對立場，讓人質疑為何如此軟弱，藍營也痛批蔡政府坐視不管。

面對國際批評，日本「產經新聞」報導則指出，世界多國都有將核電廠的廢水排入海中的例子，還點名台灣的核三廠、指其在2002年排放入海51兆貝克的輻射量，引起國人關注。而《中時新聞網》查閱台電「核三廠107年第3季」放射性物質排放報告後發現，內容有提到台灣有排放核廢氣、核廢水的狀況，根據報告，民國107年第3季，核三廠兩部機放射性廢氣造成關鍵群體之有效劑量分別為5.43E-02微西弗與6.26E-02微西弗，放射性廢水造成關鍵群體之有效劑量為1.89E-04微西弗，均遠低於核能電廠環境輻射劑量設計規範之設計限值，也遠低於法規限值。

福島核廢水將入海蔡政府表關切 費鴻泰批：態度軟到趴在地上對日稱臣！

該報告引發網友討論，表示「如果屬實，我們還真沒法硬起來」、「難怪民進黨政府乖得像隻貓」、「蔡政府搞甚麼？」、「自己都站不住腳，難怪不敢大聲，丟臉啊」。

(中時新聞網)