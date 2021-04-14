南韓人氣男團「GOT7」陸籍成員王嘉爾(Jackson)，結束與經紀公司JYP娛樂的合約後，今年3月回到大陸，仍得遵照疫情期間規定隔離，日前終於出關，馬不停蹄開始演藝工作，近日王嘉爾風光出行，面對一貫的大批粉絲包圍，他是因為「口罩」而從霸氣轉龜縮，反差太大讓網友笑歪腰。

香港劍擊代表隊成員出身的王嘉爾，五官俊俏、身材高大挺拔，2014年已韓團「GOT7」出道後，很快在全球累績人氣，而他出道後3年，就在大陸成立了Team Wang，負責個人演藝工作，他開始個人音樂、影片等製作發行，直到今年初他與老東家JYP娛樂結束合約，之後演藝工作全權由自家公司Team Wang管理，而合約的轉換完全不影響他的人氣，王嘉爾一如往常，走到哪裡，都被大批粉絲包圍。

王嘉爾發現沒戴口罩，霸氣盡失，連忙龜縮去旁邊戴好。(取材自微博)

而日前結束隔離、馬上開始投入新工作的他，最近外出被粉絲拍下了有趣的影片，片中王嘉爾一身黑色勁裝、戴著墨鏡，正從室內往大門走去，一雙大長腿邁開，走路有風霸氣外露，只是這「霸道總裁」氣場，下一秒卻完全顛覆畫風。

只見身旁有幾位工作人員、保鑣護著，王嘉爾手插口袋自信邁開步伐，不意外門外是滿滿一圈的粉絲，而就當他欣然要跟粉絲打招呼時，似乎摸了口袋發現異樣，下一秒王嘉爾神色一變，慌忙縮起身體並往旁邊跑，霸氣完全消散，工作人員也傻眼，只能趕快跟上，原來男神是發現自己沒戴口罩，嚇得趕快去旁邊戴上才又小跑步回來，這段插曲被眾人拍下放上網，讓網友直呼男神有反差萌，「帥哥惜命」、「還怪可愛的」，最重要的是，「防疫意識很強啊」。

(中時新聞網)