小貨車自撞翻覆國道 駕駛甩出車外昏迷 13:282021/04/14 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道一號中山高嘉義水上段北上近272公里，14日中午12點多發生一起貨車疑似高速自撞路間護欄翻覆意外。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號中山高嘉義水上段北上近272公里，14日中午12點多發生一起貨車疑似高速自撞路間護欄翻覆意外。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真） 國道一號中山高嘉義水上段北上近272公里，今（14）日中午12點多發生一起貨車疑似高速自撞路間護欄翻覆意外，小貨車嚴重毀損，年約30歲男姓駕駛當場被拋出車外，目前意識昏迷，送醫搶救中。 嘉縣消防局12點21分獲報，中山高北上271.7公里處有小貨車翻覆，抵達現場時，駕駛已躺在路上呈現昏迷狀態，小貨車翻覆，滿載的麵條醬料灑滿地，一度造成車流嚴重回堵，事故原因已由警方調查中。 撞死舉槍擋車男 正當防衛無罪 大貨車不慎撞擊機車 後座老翁遭輾壓搶救不治 (中時 ) #翻覆 #駕駛 #小貨車 #昏迷 #國道 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 投入電動車拚活路 華為砸284億研發 嗆自駕技術超越特斯拉 18:362021/04/13 財經 新竹自駕電動中巴 開跑 04:102021/04/13 產業．科技 新婚甜美妻遭假車禍擄殺 夫19字心碎自責：沒好好保護妳 09:052021/04/13 社會 小小警察穿制服開警車指揮交通 家長直呼：萌翻了 21:342021/04/13 寶島 國3台南柳營段事故 油罐車連撞4轎車 5人受傷送醫 17:362021/04/13 社會 小號演奏家性侵 二審逆轉獲緩刑5年 11:172021/04/14 社會 運將逆向闖紅燈釀1死1傷 服刑2月獄中猝逝 10:112021/04/13 社會 內湖婦凌晨遭賓士撞飛搶救2hr不治 駕駛：她突然出現在路上 07:522021/04/13 社會 41歲「小婉君」金銘首曝不結婚主因 網讚：人間清醒 10:352021/04/14 娛樂 最接近太空船的移動載具，Hyundai STARIA／STARIA Premium 超現實 MPV 全球首發 09:412021/04/14 汽車情報-汽車新聞 彰化國道1號深夜嚴重車禍 汽車自撞人噴出遭輾1死1重傷 03:172021/04/13 社會 社會熱門新聞 洪瑞珍第二代商標之爭 堂妹敗訴需改名再賠80萬 - 社會 SWAG最賺女優前2名年齡曝光！粉絲難以置信 - 社會 重機濃霧山路過彎直直衝下崖 老司機曝跑山傳說：車頭趴女人 - 社會 台北酒吧驚見活春宮 男慾火難耐脫褲口愛 路人全錄下 - 社會 SWAG捷運女優斜槓人生曝光 白天當會計拍片是興趣 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。