國道一號中山高嘉義水上段北上近272公里，14日中午12點多發生一起貨車疑似高速自撞路間護欄翻覆意外。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國道一號中山高嘉義水上段北上近272公里，今（14）日中午12點多發生一起貨車疑似高速自撞路間護欄翻覆意外，小貨車嚴重毀損，年約30歲男姓駕駛當場被拋出車外，目前意識昏迷，送醫搶救中。

嘉縣消防局12點21分獲報，中山高北上271.7公里處有小貨車翻覆，抵達現場時，駕駛已躺在路上呈現昏迷狀態，小貨車翻覆，滿載的麵條醬料灑滿地，一度造成車流嚴重回堵，事故原因已由警方調查中。

(中時 )