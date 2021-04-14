台北市立動物園去年底收容一隻身體瘦弱的東方白鸛，經獸醫檢查發現，胃裡有許多橡膠墊片等物質，由於牠身體虛弱，不宜立即進行手術，只能替牠施打營養素，但最終仍因消化道阻塞死亡，令所有團隊難過不已，呼籲大家一同關心環境、生態問題。

去年12月初，在石門地區一處農田旁，有熱心民眾發現一隻身體瘦弱、無法站立、飛行的東方白鸛，隨即通報動保處，並透過林務局野生動物救傷收容計畫，將其移至台北市立動物園治療。這隻東方白鸛剛被送到動物園時，體重只有3315公克重，體態瘦弱又有脫水情況，經獸醫驗血、透過X光檢查後發現，胃裡有許多看似橡膠的墊片。

動物園表示，由於牠的身體十分虛弱，評估後認為不適合立即麻醉進行手術取出，因此先以支持療法，替牠施打維生素B及輸液，3天後這隻東方白鸛狀況逐漸好轉，從本來只能虛弱地趴著，變為偶爾可以站立，不過，他仍不敵橡膠墊片在胃裡翻攪，最終因消化道阻塞死亡，令醫療及照養團隊十分不捨且心疼。

動物園說，這隻東方白鸛絕對不是單一案例，許多野生動物因人類大量開發經濟活動等因素，導致牠們失去家園，找不到適合的棲息地，使族群數量不斷下降，因此呼籲大家，改變對環境的態度及方式，一同關心生態問題，不僅讓動物們，也讓人們有個美好的環境。

(中時新聞網)