來自全國各縣市的牧師30人，昨天下午到事故現場替罹難者祝禱追思。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

台鐵408次太魯閣號4月2日在清水隧道前，不慎撞上滾落軌道的釀禍工程車，造成49死、逾200輕重傷慘劇，舉國悲慟。如今，東正線搶修進度邁入尾聲，台鐵局趕在20日前達成通車條件，不過為使「亡者安息、生者安心」，16日中午12點半將在現場舉行法會，預計安排40位法師及信徒聯合灑淨、超渡。

交通部長林佳龍在勘察台鐵搶修狀況時曾提及，東正線正式通車前，會請台鐵舉行現場法會儀式，讓亡者安息，也讓未來搭乘的旅客安心，因此台鐵將於16日在事發現場舉辦法會。

台鐵花蓮運務段長吳金添說，法會預計從中午12點半到下午6點，部長林佳龍、次長祁文中、縣長徐榛蔚等人均會到場，同時也會通知罹難者家屬。中午會先在西正線上方的水泥平台舉行法會，佛光山花蓮月光寺監寺妙勳法師帶領近40名法師及信徒進行聯合超渡，沿著斜坡走到東正線隧道口灑淨。

由於台鐵為告慰亡者，除15日、17日於台北、花蓮及台東等3縣市分別辦理聯合公祭外，吳說，17日下午3點，會在花蓮市立殯儀館懷德廳舉行「0402台鐵408次列車事故聯合追思公祭」，是3區最後1場。

吳金添也說，近日接連有宗教團體及個人到事故現場為罹難者祝禱，而佛光寺法師12日已先至清水隧道場勘，來自全國各縣市的牧師30人，則在13日下午為罹難者祝禱追思。

此外，台鐵崇德和仁東正線封鎖迄今，只剩西正線單線雙向通車，台鐵搶修進度超前，趨近尾聲，現場工程人員已完成軌道鋪設、號誌復舊等工程，預定16日前完成隧道結構補強作業、設置工區管制大門及監視器建置、安全防護圍籬、工區淨空、清理垃圾及異物整理、通車前檢查及安排現場監看等相關工作。

(中時 )