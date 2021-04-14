太魯閣號出軌釀成多人死傷，受災者、救難人員日後恐出現創傷後壓力症候群，持續處在悲傷情緒中。專家指出，台灣諮商心理師長期人力不足，國立大學在校生等諮商得排上1、2個月，此次事件死傷者也有學生，難道要等幾個月後再處理？另政府雖規劃給受災者1戶配置1名社工，但光靠社工打電話也難以打進傷者的心，呼籲政府重視心理健康，將心口司改為心理健康司，並將校園、職場諮商心理師的人力補足。

國政基金會今探討災後心理重建問題，教文體育組召集人高永光說，自己高中時期經歷過山崩，當時看到屍體從爛泥堆被挖出，至今仍歷歷在目，此次太魯閣號出軌，光看電視就感覺難過。立委李德維透露，太魯閣事件中，好友兒子的同學罹難，雖只有小學2年級，但得知幼稚園的同班同學走了，那一剎那小朋友就哭了。在學校，當老師宣布有學生罹難的消息，全班就陷入低氣壓，哭聲、啜泣聲也進而引發其他年級學生的連鎖反應。

諮商心理師公會全聯會副理事長羅惠群表示，台灣的文化中存有不公平的壓迫，最近有救難人員在網上分享心路歷程，透露自己很害怕，卻被酸民留言說不行就別做、沒有那個心理素質就離開這一行，太沒有同理心、沒有創傷知情。人人從小到大一定經歷過創傷，在生命中留下印記。台灣社會常在不了解的情況下，自以為是地把答案加註在別人身上，其實沒有人可以要求經歷創傷的人趕快好起來，也沒人有權利要對方忘記罹難的心愛的人。

根據《學生輔導法》規定，大學諮商師的配置是1比1200，羅惠群表示，此次太魯閣號事件，校園也有很多受傷的人，包括學生的家屬、同學、師長等，但依照現行教育部的人力規劃，國立大學的學生，等諮商得等上1、2個月，且每人以6次為限。面對此次的事故，請問諮商心理師的人力要從哪裡來？難懂要把這些人排到3、4個月後再處理？若優先處理罹難者身邊的人，那原本有輕生念頭的學生要怎麼辦？

羅惠群認為，台灣心理人力不足、政策端不足，服務輸送段充滿破裂，若教育端不做好，光靠社工心理師、關懷員、訪視員、第一線社工，就算是部長自己去打電話好了，真的能打進大家的心裡嗎？大家知道需要使用服務的時候找誰嗎？更應該透過教育端，讓國民有基礎的概念，知道如何辨別需不需要專業協助。

羅惠群表示，心口司人力無法負擔全台心理政策的推展，無論是美國或對岸，心理健康都是在總統的層級之下，這個層級才有辦法做全體的事情。若以最低標準來說，台灣至少應將心理健康單獨劃分為1個司，把心口司改為心理健康司，並把心理師的人力補足。層級提高，資源才進得來。

(中時 )