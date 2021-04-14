白宮12日舉辦一場半導體視訊峰會，美國總統拜登在開場白表示，要強化美國國內半導體產業，保護美國供應鏈，同時如何解決晶片缺貨問題。但日媒報導，美國和大陸若不依賴台灣代工業者，打造能夠自給自足的半導體供應鏈，相關成本全部轉嫁給客戶，晶片價格可能提高3~6成不等。

日經亞洲評論報導，據美國半導體協會（SIA）4月估算，一旦台灣半導體產業停擺一年，全球電子產業年營收將損失4900億美元（約台幣近14兆元）。

台灣是半導體供應鏈中最大晶圓代工基地，據TrendForce數據顯示，台灣晶圓代工市占約64%，其中台積電占54.1%，若加上三星近17.9%市占，亞洲地區囊括全球半導體產能超過8成。

SIA報告指出，超過90%最先進半導體製程都在台灣生產。美國要花費3500億~4200億美元，才能夠打造自給自足的半導體供應鏈，而大陸的投資成本便宜近半，約1750~2500億美元。假使這些成本全部轉嫁給客戶，晶片價格可能要貴上35%~65%不等。

值得留意的是，等到這波晶片短缺問題解決，需求回落到正常水準，業界恐將面臨供給過剩危機，承受重創可能較當前晶片荒更嚴重。

面對全球大鬧晶片荒，美國亟力拉攏全球半導體龍頭大廠，12日召開的半導體視訊峰會除了拜登也出席外，由白宮國家安全顧問蘇利文和、美國國家經濟委員會主任狄斯主持，與會19位企業高層，包括台積電、通用、福特、三星、英特爾、美光等。

(中時新聞網)