桃園市大園區一名93歲的于姓老婦，13日下午獨自外出散步，途中不慎跌倒在路旁的草叢堆裡無法起身，巡邏員警發現受困的老婦，立即上前攙扶並護送她返家，老婦的家人對於警方的熱心深表感謝。

大園警分局潮音派出所警員陳信誠、施佑承，13日下午巡邏行經自立二街時，發現一名老婦倒臥在路旁的草叢堆裡，扶著助行器卻無力起身，不斷用微弱的氣音呼救，員警見狀立即上前將她扶至一旁休息。

員警接著詢問老婦年籍資料，但老婦疑似有失智情形且聽力不佳，無法順利與人溝通，所幸她的脖子上掛著一條防走失項鍊，上面刻有其姓名及出生日期，員警隨即以戶役政系統查詢，順利查出老婦的身分，發現她就住在附近，便協助護送老婦返家。

家屬看見老婦被警方送回家，一時之間還不清楚發生什麼事，經員警告知詳情後，才恍然大悟連忙向員警道謝。家屬表示，母親平時都會出門散步運動，但在路邊跌倒卻是第一次發生，還好有員警及時發現提供協助，才讓母親得以順利脫困，以後會多加注意母親的狀況，非常感謝警方的幫忙。

(中時 )