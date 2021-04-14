日本福島核廢水預計2年後排入太平洋，國民黨中常委林金結已向中常會提案，要求黨中央向日本嚴正抗議，並要求政府要有具體抗議日方的作為與宣示，包括召回駐日代表。這項提案已獲中常委聯誼會長蔣根煌、聯誼會祕書長謝坤宏等人連署，將在下午中常會討論。

身兼政策會副執行長的林金結說，日本政府宣布2年後會將福島核廢水稀釋排入海中，引發國際關注。日方此舉嚴重影響台灣漁民權益與海洋生態，經由食物鏈更可能影響千千萬萬的民眾健康，不可不慎。蘇澳區漁會就表示，此舉勢必影響國際海洋漁獲，呼籲政府嚴正面對這個問題，為漁民表達反對日方計畫。

他說，行政院原能會表示於4月12日正式以書面向日方表示反對的立場，行政院發言人羅秉成以此做為我國政府已做出反應。但對應情節的嚴重，政府的做法實在不符比例原則。

林金結強調，綜觀蔡總統、行政院長蘇貞昌都未對此有正式公開的抗議宣示，也未做出將駐日代表撤回的決策，不知道政府的抗議態度是慎重以對還是表面工夫？因此他才提案，要求黨中央向日本嚴正抗議，並須要求政府要有具體抗議日方的作為與宣示，包括召回駐日代表謝長廷。

(中時 )