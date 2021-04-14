截至13日，大陸雲南省瑞麗市第三輪全員核酸檢測全部結束，共採樣並檢測381163份，其中檢出陽性4份。14日起，瑞麗市將對重點地區、重點人群啟動新一輪核酸檢測

據瑞麗市疫情防控專家組介紹，瑞麗市第三輪全員核酸檢測檢出的陽性人員比第二輪有明顯下降，嚴格防控措施對遏制疫情擴散蔓延發揮了作用，疫情防控呈現持續向好態勢，此外，第三輪核酸檢測還檢測出陽性人員，主要原因是病毒的潛伏期長短不一，需要多次檢測才能發現。從啟動第一輪全員核酸檢測至13日剛好是14天時間，在14天的病毒潛伏週期內檢出陽性人員屬正常情況。

據陸媒報導，從14日起，瑞麗市將對重點地區、重點人群啟動新一輪核酸檢測。隨著排查的持續深入，不排除還會檢測出陽性人員。

瑞麗市疫情防控工作指揮部提醒，為了自身和他人的生命健康，請務必保持警惕，繼續嚴格遵守居家隔離的規定，服從社區工作人員的管理，積極配合核酸檢測工作，做好居家隔離醫學觀察，如有發燒、咳嗽、喉嚨痛、嗅（味）覺減退、腹瀉等症狀，應主動向社區報告。

(中時 )