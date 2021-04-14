據統計，我國截至去年為止有70萬餘名移工，其中家庭看護工人數達25萬188人，但家事勞工不適用勞基法、而自然人僱主為自願成立投保單位，多數雇主未為其加保，立法院社會福利及衛生環境委員會今天逐條審查「勞工職業災害保險及保護法」，強制納保對象加入「經中央主管機關依法核發聘僱許可」的雇主，意謂外籍家庭看護工、漁工等全數納保。

至於每月保費負擔，如以基本工資2萬4000元、平均費率0.21％試算，則每月約需增加50元保費負擔。

委員有共識的草案中，強制納保對象除了「受僱於領有執業證照、依法已辦理登記、設有稅籍或經中央主管機關依法核發聘僱許可之雇主」、「依法不得參加公教人員保險之政府機關、行政法人及公、私立學校之受僱員工外」，勞基法的技術生、養成工、見習生、建教生及「其他有提供勞務事實並受有報酬，經中央主管錢關公告者」也準用強制納保規定。

此外，在特別加保對象中除了開放自然人可透過特別加保方式納保外，也開放勞工本人可以辦理參加；至於原本有立委所提的「場所責任附加保險」則改為附帶決議。

(中時 )