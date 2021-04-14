和泰車(2207)第一季營收創新高，公司看好今年在台灣、中國大陸汽車銷量同步成長，同時帶動旗下和潤(6592)、和泰產險等子公司業績增長，法人估公司今年業績再挑戰新高。

和泰車受惠TOYOTA、LEXUS銷售續增，以及轉投資公司業績成長，第一季合併營收655.83億元，年增約16%，創單季新高。法人估和泰車第一季獲利可望同步挑戰新高，EPS有望逾6.5元，挑戰單季每股賺7元新高。

和泰車第一季台灣地區銷售約4.17萬台，年增17.4%，市佔率為34.3%。中國地區總銷售量4593台，年增60%。

全年來看，和泰車今年看好在台灣、中國汽車銷量同步成長，同時帶動子公司和潤、車美仕、和運租車、和泰產險等業績。

今年台灣整體車市成長幅度減緩，惟和泰車今年在台銷量目標15.4萬台，年增約5.48%，將再創歷史新高，市佔率上看35%。公司也看好中國市場對日系車青睞度持續提升，推動今年銷量優於去年的1.96萬台。

和泰車在昨(13)日受邀舉辦法說會表示，公司表示，去年公司汽車總銷量創高，子公司業績也可同步向上，像是去年和潤獲利年增15%、和運租車年增21%、車美仕年增11%、和泰產險更是年增53%；因此，若今年銷量如預期再創新高，子公司獲利貢獻也可望持續成長。

整體來看，和泰車去年業績創新高，今年隨著兩岸汽車銷量持續成長，業績可望再創新高。

和泰車去年營收2318.13億元、EPS 25.36元，雙雙創新高紀錄。

針對汽車缺料問題，和泰車表示，因日本原廠近年來積極調整、分散供應鏈，目前較不受晶片缺貨影響，只是無法提供增量訂單；每年10月均會訂好下一年度零組件、新車價格，待半年後與供應鏈作全面性檢討，近期因零組件、晶片價格攀高，不排除供應鏈盼調整售價，和泰車則以維持原價為最大原則。

(時報資訊)