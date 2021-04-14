太魯閣號事故發生後，交通部長林佳龍請辭，桃園市長鄭文燦14日接受媒體專訪，他說，林佳龍很用心處理太魯閣事件，包含救災、善後。不能說他完美下樁，因為救災本來就是該做的，不過不管他做什麼決定，他個人都支持。對於林下一步？鄭說，沒人會在這時間點想。

專訪提問，有人認為林下一步是選台中或新北市長？鄭文燦說，沒人會在這時間想到這一步，從政也要有人性，不是隨時都在計算，他現在很溫暖的，要照顧好罹難、受傷的乘客。鄭文燦也說，林佳龍在部長任內受到肯定，被慰留下來改革，他也完全理解，不要想像是政治安排劇本。

另外鄭文燦也被問到，是否力挺林智堅參選桃園市長？鄭文燦說，下一屆市長，民進黨贏面較大，但是要提名誰，需要綜合考慮，他持開放態度。此外林智堅雖然跟桃園互動多，「但他沒表態要選啊！」

媒體也請鄭文燦說說心目中的副總統賴清德，鄭文燦說，他一路走來非常專注，擇善固執，有很好的執政表現，我們是「One team」、「One goal」。媒體隨即詢問目標是選總統嗎？鄭文燦則說，每個人在職務上是要努力，不添亂，執政做更好，想太多別的事情是沒必要的。

被問到是否選總統？鄭文燦說，這議題炒過頭了，現在把人民照顧好最重要。媒體也詢問，很多人認為桃園市長沒接班好，對於2024總統影響很大？鄭文燦則回答，沒把兩件事情掛勾，但是下一屆還是希望民進黨執政。對於入閣？鄭文燦則一貫回答，不用急著幫他找工作。

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(中時 )