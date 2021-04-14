在新竹市北大公園的青少年館，市府去年7月以1800萬元進行館舍整修工程，讓這棟紅磚玻璃屋成為護城河廊帶的新亮點，17日將重新開館，當天民眾還可逛限定的「曬書市集」，小朋友可以聽故事，還有特別的「攀爬大樹」體驗活動。

建於日本大正年間的青少年館有70多年歷史，曾為旭診療所、衛生試驗所、警訊所，周邊有多棵老樹，造就獨特靜謐風貌，也承載新竹市歷史記憶。

市府為活化歷史建物，去年7月投入1800萬改善青少館環境，包括整修室內外、動線改善、調整閱覽空間、屋頂部分翻修及新增無障礙廁所等，期提供舒適的閱覽環境，並舉辦常態性講座及藝文活動，吸引更多民眾駐留。

市長林智堅表示，青少年館從原先樓中樓空間，改為落地式大階梯座位區，並有大片落地窗，讓空間感更加開闊明亮，搭配淺色牆面和木質書櫃及書桌，營造清爽、溫暖的氛圍，23日世界閱讀日將至，青少年館重啟是送給市民最棒的禮物。

文化局表示，青少年館翻修後，也從閱覽室升格為圖書館分館，藏書有3千冊，設有資訊檢索區、藏書及座位區，民眾來此可看書，也能閱讀大自然，了解紅磚建物的青少年館曾為旭診療所等歷史。

17日開館當天上午10時至下午3時將有曬書市集，邀請獨立書店、文創手作、手感飲食等近30攤位，開設手工線裝書及環保袋製作等課程，還有故事教師帶領小朋友進入有趣的故事時光，並特別開設攀爬大樹體驗活動，讓大小朋友在教練指導下，用肢體去感受大自然的美妙。

(中時 )