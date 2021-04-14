光學廠再添新兵，兼具光學與半導體技術的光學廠晶瑞光電（6787）拍板4月16日以每股25元參考價登錄興櫃買賣。

晶瑞光耗時2年的時間開發旗下NBPF filter(近紅外光窄波濾光片；Narrow band pass filter)產品，今年首季發光，也帶動業績成長，晶瑞光指出，NBPF filter已成功協助主要國際IDM/TOF模組大廠客戶達到多區域偵測的解決方案，實現接近感應、人體存在檢測和雷射自動對焦的創新應用，並喜獲Golden認證、取得其亞洲地區的供應商資格，目前正小批試量產中，初估NBPF filter產品今年首季的營收佔比約一成。

晶瑞光成立於1999年，主要服務項目為半導體晶圓產品及陶瓷基板切割代工、光學元件玻璃鍍膜加工，目前主要商品項目仍持續推動各式窄頻帶通濾光片、紅外線截止濾光片、新藍玻璃濾光片、客製化鍍膜光譜設計等製造與銷售，以2020年各產品銷售占整體營收比重分別為新藍玻璃濾光片57.69％、半導體晶圓產品鍍膜加工31.39％、NBPF filter產品10.92％，其中，新藍玻璃濾光片業績較2019年度大躍進，主要係因產品具有可吸收過濾紅外光物質的光學吸收特性，由於藍色波長具有優異的穿透性，加上在玻璃基板上塗佈吸收式光學染劑，又使用超薄型的光學玻璃，除了符合產品微型化的趨勢，更使得成本得以下降，因此，受到多家主要鏡頭模組客戶包括先進光電、中揚光電、亞光、奇景等多年來高度青睞，是客戶因後疫情時期NB需求大幅增溫、帶動其備貨力道之關鍵，並進而推升公司整體2020年全年合併營收達1,939.8萬元、年增率136.19％，2021年第一季合併營收達777.9萬元、年增2.39倍。

晶瑞光進一步表示，公司雖仍處於營運成長期階段，但近2年投入了1億元的資本支出在擴建廠房、投入設備等，且保持每年約40％研發費用率投入深化可見光濾光片的應用範疇及拉高產品競爭力，已逐步開花結果，除了與主要鏡頭模組客戶有更多應用範疇的合作機會，一方面，已於2019年領先同業開發完成NBPF濾光片且具備量產出貨能力，另一方面也開發環境光感測sensor 黃光製程及RGB-IR鍍膜技術，有望成為極少數光學廠掌握該製程能力之公司，增添公司未來營運新動能。

根據國外研究機構360 Research Reports最新報告預估，全球TOF感測器市場規模將自2021年以年複合成長率16.7％的速度增長至2026年、達美金27.49億元。可見AI、5G NR技術發展的驅動下，手機、汽車、AR對光學影像的應用將越來越多，範圍也將隨之擴增，勢必讓3D TOF技術的生態體系未來發展成為更具成長潛力的一大趨勢。

晶瑞光指出，手中握有的NBPF filter產品已取得超過4國之相關產品專利技術且陸續仍有多國亦在申請中，產能規劃之布建也逐步到位，晶瑞光期待未來隨著TOF感測器的新機滲透率逐步提升趨勢明確，將有助於帶動公司NBPF filter產品有利的業務拓展環境，公司也同時持續提升研發能量與產能效率，保持良好訂單能見度與高度競爭力，以期未來達產能規模經濟，挹注公司營運表現轉虧為盈、更上一層樓。

(工商 )