文武唐寶寶周則翰（中）克服學習困難並畫出內心的英雄天地。（李怡芸攝）

永續推動「全球熱愛生命運動」的周大觀文教基金會，2021年全球熱愛生命獎章肯定了視障多藝才女林芳語、多障文武唐寶寶周則翰，除了提前頒發獎章，也於今（14）日起至25日，於台北中正紀念堂4展廳舉辦《生命探索．探索生命—畫出迷悟聯展》。

總統府秘書長李大維出席聯展致詞時表示，周大觀雖已離開24年，其精神是留給世人最寶貴的資產，今年獲全球熱愛生命奬章的兩位台灣藝術家林芳語、周則翰，亦是大觀精神的最佳實踐者，兩人鍥而不捨的學習過程，也格外值得世人學習。

林芳語自幼就高度近視，加上20歲時一樁被指虐狗致死的不實網路霸凌事件，令她頓時因眼壓過高罹患青光眼，林芳語笑稱若自己不說，別人其實看不出來，自己的視力如今僅剩10％，「大概就是一個手掌在左上角位置還有0.05的視力，其他視角是全白一片。」嘉義北漂在台北就讀的林芳語，仍感謝自己孤身在台北的生活，遇到很多伸出援出的貴人。

林芳語自2020年開始，挺身站上舞台，呼籲被網路霸凌者挺身而出，也向世人分享自己的生命故事，她不僅曾先後榮獲全國學生美展第3名、國際蘭花展繪畫競賽第三名等，如今已完成大學工業設計學業的林芳語，更是多元嘗試畫家、輔具設計師、演員、歌手等角色。

林芳語介紹自己在2020年完成了年度50場講座、首支MV拍攝，奪得全國身心障礙游泳錦標賽三面金牌等，更開設了第一場個人巡迴畫展。視力損壞後如何再繼續作畫？她表示改以奇異筆取代鉛筆勾勒線條，不再畫水彩而改油畫「因為油彩可以疊畫不擔心畫出線」。

多障卻又文武兼備的「唐寶寶」周則翰，則是克服了先天的重度智能障礙，勤奮不懈突破文字閱讀障礙，學習書寫、游泳，甚至多次榮獲全國身心障礙泳賽第一名，考取多張街頭藝人證照等。

喜歡漫威電影的周則翰，畫作也以科幻題材為靈感，此次展出的一張五聯幅《王者爭霸》有著外星生物大戰恐龍的超時空想像，為此作品他每日連續畫7小時，花了近2個月才完成。

周大觀文教基金會創辦人周進華指出，24年來已在全球表彰了402位熱愛生命獎章得主，今年11月則預計邀請到哥倫比亞反毒國母格羅莉亞．帕瓊、不丹腦麻木雕達人佩瑪．策林等15國生命鬥士來台受獎，周進華強調：「我們也提供經費讓受獎者打疫苗來台」希望在疫情時代仍能順利邀請生命鬥士會師受獎。

(中時 )