台中市政府警察局第六分局永福派出所員警與宜寧中學教官，13日17時許，執行校外聯巡勤務時，巡邏經國安一路210巷時，發現該校一群學生騎乘機車聚集，且疑有抽煙情事，上前盤查時學生態度嘻閙；經勸離校外人士，並多次勸導後始予盤查，盤查完畢後，教官及員警即請群聚學生離開現場。

警方指出，為加強維護學生校外安全，警方定期配合學生校外生活輔導會執行聯合巡查，針對青少年偏差行為加強查察及勸導，於13日17時許，第六分局永福派出所員警與宜寧中學教官巡邏經過國安一路210巷時，發現該校學生騎乘機車群聚且疑有抽菸情形。

警方盤查過程中，19歲的吳姓學生態度嬉閙，員警請其提供證件核對身分時，因過於接近碰觸吳生身體致生誤解，後經勸導且吳生配合盤查後，即請群聚學生離開。

中市警六分局表示，員警盤查時均會依法行政執勤，因與民眾過於貼近而有肢體接觸衍生誤解，將持續加強員警教育及執勤技巧。

(中時 )