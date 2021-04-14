中央大學財金系教授黃瑞卿的著作發表於作業管理領域之國際頂尖期刊《Management Science》獲頒「玉山學術獎」。

玉山銀行董事長黃男州表示，自2010年成立玉山學術獎，如今邁入第3個5年，3月擴大合作範圍至國內11所指標性學校，展現了豐沛的研究能量，馬上就就能在中央大學進行頒獎，目前累計40位教授獲獎，深心期許玉山學術獎的第3個5年，發揮更大的影響力，協助更多傑出教授站上國際學術舞台，為台灣增添更多榮耀。

中央大學周景揚校長表示，今年是中央大學與玉山學術獎合作的第一年，並已產生第一位獲獎者：管理學院財務金融學系黃瑞卿教授。感謝玉山學術獎慷慨捐贈，提供大額獎勵金支持傑出教師，對於提升管理學界研究能量有莫大的助益。相信中央大學管理學院在玉山學術獎的激勵下，能牽動更多教師致力於國際頂尖期刊發表研究成果。

中央大學管理學院許秉瑜院長指出，各位教師們在平日繁重的教課與行政業務，除了需具備對學術研究趨勢的敏銳度與熱忱，更需投注大量的時間與心力，因此能有玉山學術獎的支持與肯定非常重要，也期許將來管院有更多老師能獲此殊榮。

玉山銀行表示，本次獲獎老師財金系教授黃瑞卿研究風險評估法則，傳統的法則對於適用的決策者風險屬性要求非常嚴格，例如，決策者在所有的財富區間都是風險趨避。黃教授及其研究團隊發展的法則放寬了這樣的限制，決策者可以是風險趨避，也可以是風險愛好，只要知道決策者風險趨避程度的下限，亦即其最愛風險的時候有多麼愛風險，就可以利用相對應的風險評估法則來比較方案的風險。此一新法則應用範圍相當廣泛，除了投資議題之外，也可以應用於各項財務、經濟以及管理議題。

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