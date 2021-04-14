4月17日開幕典禮的交通接駁時間表與徒步地圖。（雲林縣政府提供）

斗南田徑場周邊從17日下午3點起至凌晨12點交通管制，管制範圍車輛憑證通行，斗南田徑場周邊道路僅供行人通行。（雲林縣政府提供）

2021年全中運17日開幕之流程表。（雲林縣政府提供）

雲林縣主辦的2021年全中運17日傍晚6點半在斗南田徑場開幕，選手之夜訂於8點到10點登場，卡司有謝金燕、周湯豪、盧廣仲、玖壹壹、安心亞、八三夭樂團等，網路詢問度頗高，雲林縣府表示免費入場，但須實名制、量體溫、戴口罩、蓋手印。

2021年全中運開幕典禮於下午4點開放民眾入場，序幕表演從5點20分到晚上6點30分，開幕典禮6點30分登場直到7點30分，明星歌舞表演的選手之夜從晚上8點開場。

公共運輸部分，為方便外縣市選手及遊客往返斗南田徑場，雲林縣府安排斗六火車站、斗南火車站、雲林高鐵站都有接駁車，從下午3點到晚上11點半雙向對開，載滿乘客就發車。

若自行開車，斗南田徑場周邊從17日下午3點起至凌晨12點交通管制，管制範圍車輛憑證通行，斗南田徑場周邊道路僅供行人通行。

斗南田徑場共有12個門可進出，17日下午4點起，5、6、7、8號門開放一般民眾進場；下午5點10後開放2、9、10、11、12號門。進場觀禮的民眾可優先於開幕典禮結束後進到選手之夜的舞台搖滾區。

選手之夜卡司頗強，有謝金燕、周湯豪、盧廣仲、安心亞、玖壹壹、八三夭樂團等，近日陸續民眾詢問是否需索票或限制人數，縣府表示免費、免票入場，但進場時請遵守防疫規定，填資料（持身分證者免填）、量體溫、蓋手章、排隊進場。

(中時 )