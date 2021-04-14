新北市樹林區唯一公有的保安市場已有20多年歷史，容納138戶攤商，但市場常有漏水、破損問題，當地攤商長年爭取場地改善，卻因土地卡到農田水利會溝渠用地，遲遲無法做鐵皮屋頂加蓋。新北市市場處近年盤點市場環境改善，發文向城鄉局爭取樹林區文高11解編用地，盼將2087坪公共設施用地變更為市場用地，供保安市場攤商遷移進駐。

樹林區保安里長詹勳坤表示，保安公有市場關閉後，部份攤販轉至保安街一段營運，形成「保安臨時攤販集中區」，市府每月向攤商收取租金，但市場環境卻像是難民營，雨棚高度規格、顏色不一，看起來雜亂無章。過去多次向市府爭取改善，但因市場部分土地屬於桃園農田水利會，無法加蓋鐵皮屋頂。20多年過去，周邊秀泰影城、樹林藝文館紛紛進駐，攤販都希望有好的環境。

城鄉局指出，樹林都市計畫公共設施用地通盤檢討將在下半年啟動發包擴約作業，其中位在鎮前路、樹新路口的文高11用地，也將納入評估解編，該用地約3.9公頃，依照通案規畫比例，約可畫設1.35公頃的公共設施用地。目前已收到市場處函文，爭取約2087坪基地面積作市場用地使用，不過整體文高用地解編後，也預計規畫道路、公園等公設用地，因此整體市場用地實際畫設大小仍要等計畫啟動後才可詳細研議。

市議員廖宜琨表示，異地興建方案仍需要5至10年不等時間施作，市府當務之急仍要解決市場設備簡陋狀況，增設太子樓鐵皮屋頂，解決漏水、破損問題，市長近日在地方座談會上也有允諾協助，盼市場處盡快處理。市場處長盛筱蓉表示，除了爭取文高11解編地外，目前局處也在盤點短期改善項目、方式，雖然今年預算已經編列，但會盡力編排在明年預算內，盡快完成施作。

(中時 )