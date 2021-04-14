日本政府宣布2年後福島第一核電廠廢水排放案，民進黨發言人謝佩芬今表示，政府相關部門都已向日方表達反對意見，國民黨一邊在抗議日本排放核廢水，又支持台灣要重啟核四，國民黨有事嗎？人格分裂？

謝佩芬指出，不論是總統府和行政院都已清楚表示，包含外交部、駐日代表處、農委會等相關部門，都多次向日方傳達國人跟環保團體的憂慮，原能會也正式向日方表達反對意見，要求日本政府需正視各界的多元意見，也會持續關注日方與國際原子能總署（IAEA）等後續因應作為，並與日方更加緊密進行相關技術交流與資訊分享。

謝佩芬表示，民進黨對於核能的立場從未改變，從蔡英文總統、蘇貞昌院長到民進黨皆堅定表明非核的立場，非核、減煤、增氣、綠能」一直是政府推動能源轉型的重要方向。

謝佩芬說，很遺憾的是，國民黨又在借題發揮治鬥爭的操作，原能會不但在日方尚未做決定前已表達反對意見，要求日本政府需正視各界的多元意見，並向我方提供後續安全處置措施之完整資訊。由此可見，民進黨政府都有第一時間反應，反觀國民黨卻是第一時間帶風向。

謝佩芬表示，民進黨非核家園態度清楚明確，且若國民黨如此反對日本排放核廢水，為何國民黨還要支持重啟核四然後再製造核廢料和核廢水？

謝佩芬表示，對於重啟核四的議題，請國民黨不要再顧左右而言他，不要再模糊焦點。國民黨一邊在抗議日本排放核廢水，然後又支持台灣要重啟核四，和支持核電的特定人士不但在台灣大肆宣傳核電有多好多安全，還要把封存的核四重啟，現在又故作矯情批評民進黨政府沒有抗議日本，國民黨根本就是人格分裂。

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(中時 )