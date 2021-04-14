嘉義市長青團銀髮族健康俱樂部運動器材建置新穎。（嘉義市政府提供）

嘉義市長青團銀髮族健康俱樂部今天開幕。（嘉義市政府提供）

嘉義市長青團銀髮族健康俱樂部六月底前免費體驗。（嘉義市政府提供）

嘉義市65歲以上人口有4萬3825人，占全市人口比率16.5％，逐步邁入超高齡社會，市府衛生局長照中心超前布署，在長青園打造銀髮族健身俱樂部，採用訓練肌耐力的等速運動器材，開放給50歲以上民眾使用，以延緩肌力流失，6月底前免費體驗，預約電話（05）2763636。

嘉義市衛生局長照中心主任莊美如指出，銀髮族健身俱樂部空間寬敞，約有20坪，環境布置優美，建置划船機等8台運動器材，其中6台器材是等速設計，對中高齡者使用上更全安，主要是訓練上肢、下肢、驅幹肌耐力。

莊美如說，每周三、四、五、六開放使用，周五晚上也有開課，每個時段最多8人上課，由教練指導，6月底前完全免費，7月起收費，會員月繳200元，非會員使用1次收費100元，採預約制，想參加的民眾歡迎預約報名。

嘉義基督教醫院院長姚維仁表示，肌肉量和肌力可以透過持續運動來增強，再配搭正確飲食效果更顯著，銀髮健身俱樂部除了設置手臂、腿部、腹背和胸椎等涵蓋全身的訓練機，也安排合格的中級運動指導員指導。

姚維仁說，還結合嘉義大學和嘉基院內的醫療護理、復健、營養等專業人才，就個別狀況提供適合的運動處方，營養師提供每月1至2次運動營養知識諮詢。

(中時 )