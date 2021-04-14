台南市定古蹟「大菜市」西市場暨暨原台南州青果同業組合香蕉倉庫修復竣工。(曹婷婷攝)

台南市定古蹟「大菜市」西市場暨暨原台南州青果同業組合香蕉倉庫修復竣工。(曹婷婷攝)

台南人口中的大菜市，也是市定古蹟西市場暨原台南州青果同業組合香蕉倉庫，歷時3年半、耗資近2億元修復竣工，以新舊交融面容問世，台南市政府未來也將繼續進行周邊露店、攤商整建，活化古蹟再利用，預計明年農曆年前，22家外廓賣店就能回歸西市場營業，古蹟本體及香蕉倉庫也預計明年底前讓攤商如期回歸。

台南市長黃偉哲今天專程到西市場視察古蹟修復成果，多名市議員及國華街攤商都到場表達心聲，希望續留原地營業，市場處也給予正面回應，強調都能原地安置，權益不會受損。

位處中西區淺草商圈的市定古蹟「西市場」及附屬建築「香蕉倉庫」設立於明治時期，是當時南台灣最具規模的現代化市場。市場原為木造建築，因風災倒塌於大正時重建，成為台灣最早使用鋼筋混凝土建造的公有建築之一，迄今已百年歷史。

西市場當時是台南市區娛樂與民生用品供應中心，旁邊的附屬建物香蕉倉庫原來則是「魚賣場」，臺灣漁業株式會社遷至運河邊後，改由台南青果同業組合管理，戰後則一度由農會承繼使用。

黃偉哲表示，西市場是台南市民珍視文化寶藏，兼具觀光吸引力，將來軟體包括販賣品項、動線規畫等，能營造每一攤的特色。他也以這2天民眾熱烈討論的法院判決為例，台南連一碗鹹粥，法院都認為是民眾小確幸，台南的美食、台南的美好、台南的好工藝品，都值得珍視，期待未來陸續完成「周邊街廓整體改建工程」及「再利用經營與商圈活化」後，能為商圈帶來可觀的觀光商業效益。

文資處指出，「西市場」修復存在2項指標意義：一是大規模修復混凝土構造古蹟首例，運用「層次」概念進行檢測解體，使幾乎全面拆除的古蹟結構，得以達到過半保存成果。其次，西市場也是繼國定古蹟台南州廳與台南地方法院後，再一次成功復原馬薩頂的案例。

此外，西市場也是繼國定古蹟台南州廳與台南地方法院後，再次成功復原馬薩頂的案例，且採用鋼構作為核心進行復原，蘊含新舊融合的特殊美感，原先遭到遮蔽與損毀的線角、拱心石及牛腿等裝飾，也在傳統匠師修復後，呈現工藝美感。

文資處指出，市定古蹟西市場及香蕉倉庫為本市市集轉型、衛生管理與鋼筋混凝土技術發展的見證者，是台南人日常生活裡記憶最深刻的重要地標。後續將由經發局進行周邊街廓改善、古蹟再利用及商圈活化，完成振興中正淺草商圈的最後一塊拼圖。

(中時 )