搶母親節孝親商機，麗緻餐旅集團旗下「麗緻坊」今年設計推出兩款以慕斯為主體的母親節蛋糕，絲滑柔順的甜蜜口感最能展現生活中的幸福微甜。其中「優雅高帽」以純白經典仕女帽為造型，受現下最受關注的視覺網美歡迎。另一款「愛檸」加入季節食材話題，結合夏日最受歡迎的清爽愛玉凸顯口感驚豔。兩款6吋蛋糕，售價每個880元，即日起至4月30日預定享8折優惠。

以視覺系網美派取勝的「優雅高帽」，如白色絲緞般光亮蛋糕造型，繫上粉紅緞帶，宛如優雅高貴的歐洲貴婦。此款蛋糕以法國乳酪慕斯為本體，添加洋甘菊茶湯增添清新感，以帕瑪森起司、覆盆子、新鮮藍莓交錯夾層於香濃且札實的蛋糕體間，細膩感受乳酪的香濃滑順及酸甜果香交織的和諧風味，為母親設計的淑女帽型造型蛋糕更是應景討喜。

創新十足的「愛檸」取其諧音「愛您」為母親的辛勞至上崇高謝意。取日本蘋果結合法國依思尼酸奶製成的蘋果慕斯，初嚐時感受濃厚奶香味，滑順濃郁卻不膩口，飄香的尾韻略有細膩微酸，搭配酸甜檸檬柑橘餡，呈現清爽水果風味。最畫龍點睛的是蛋糕頂層如琥珀般閃耀的清爽愛玉，細細品嚐在口中融匯著檸檬清香的果凍與絲滑柔順的慕斯口感，適合己漸炎熱的季節享用。蛋糕上方清透的愛玉刻劃著母親與孩子擁抱表徵愛的圖騰，不僅口味上講究健康的味蕾，更溫馨傳達對母親的摯愛與感謝。

(工商 )