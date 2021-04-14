全球最大碳纖維複材冰上曲棍球桿製造廠波力-KY，去年起，以自有品牌Bonny碳纖維複材汽車輪圈搶攻兩岸改裝車市場，14日再度參加台北國際汽機車零配件展。波力總經理洪進山表示，波力今年續增兩岸汽車輪圈經銷商家數，今年出貨目標5,000顆，並與美國最大改裝車業者洽談合作。

羽球選手出身的洪進山創立波力後，生產碳纖維複合材料冰上曲棍球桿、羽球拍及網球拍等產品，近年開發碳纖維輪輞與鍛造輪輻組裝而成的汽車輪圈，2019年7月取得IATF16949品質管理系統認證證書，多款碳纖維複材汽車輪圈通過德國TUV、美國SAE J2530產品檢測。去年7月中旬以自有品牌「Bonny」碳纖維複材汽車輪圈，參加大陸深圳舉行深圳國際汽車改裝服務業展覽會，獲得迴響，去年在大陸一線城市成立20經銷旗艦店。去年10月下旬也在台北參加貿協主辦台北國際汽機車零配件展，首度展出Bonny碳纖維複材汽車輪圈，目前台灣有12家經銷商。

洪進山指出，波力碳纖維複材汽車輪圈不走OEM而是以OBM自有品牌銷售，搶攻兩岸及北美改裝市場，並在大陸浙江桐鄉廠設汽車輪圈產線，年產能2.4萬顆，規劃3年內，年產能倍數增加至10萬顆。去年全球爆發疫情後，無法派員到美國拓展業務，迄今尚未出貨至美國。

洪進山指出，波力今年碳纖維複材汽車輪圈出貨目標從去年實際出貨1千顆倍增至5千顆，第二季台灣預計出貨250顆，大陸預計出貨400顆，集中在下半年出貨。台灣經銷商家數原定10家，目前已達12家，今年預計增加至20家；大陸目前經銷商家數30家，第二階段將增加至60家。

洪進山指出，波力碳纖維冰上曲棍球桿主要客戶是美國BAUER，波力供貨佔比達九成，去年11月起訂單比疫情間倍數成長，這是波力3月合併營收回升至1.41億元，年成長34.37％，第一季合併營收3.11億元，年成長38.84％的主因。

洪進山表示，客戶BAUER囊括全球冰上曲棍球桿五成市佔率而居冠，儘管第二季逐漸進入冰上曲棍球桿淡季，市場下單強勁，加上排名第二廠商生產中低價產品為主，供應鏈有緬甸廠商，供貨受緬甸疫情影響，客戶希望能藉此擴大市佔率，船運也遇到瓶頸，客戶擔憂波力如果放緩速度恐會影響交期，希望波力能準時交貨，波力今年碳纖維複材冰上曲棍球桿目標從去年實際出貨67萬支增加至100萬支，月出貨8～10萬支。2021年營收及獲利，要回到2019年水準。

洪進山強調，波力新開發產品毛利率都得在35％以上，3～4款與汽車及航太領域相關零件，預計一年內，陸續看到成績。

(工商 )