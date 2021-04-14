胡瓜14日主持民視《綜藝大集合》，該節目過去老班底董至成近日談到回歸可能坦言：「現在每個遊戲對我都像極限運動。」胡瓜被問此事表示：「從浩子、董哥到謝忻，每個離開都沒補人，不是誰回來就補人，如果可以原來歸位當然最好，但我不是電視台，不知道他們經營想法是什麼，甚至有一陣子我希望女兒小禎來節目，也實踐了，但還是沒有定下任何人，年輕人像籃籃、賴慧如這些，其實都等著這個位置，我也給不出承諾。」他坦言前一天才跟別的節目遞辭呈，對於節目名稱則閉口不提。

胡瓜穩坐周末熱門時段20多年，創下許多高收視亮眼成績，但他更在乎傳承，「節目真的要年輕化，我一直跟著年輕人腳步，吸收他們，我覺得這些年輕人應該要慢慢接班」。他提及自己對於節目走向有許多想法與意見，但這兩年許多節目背後的出資老闆從未與他坐下談，「我前天向別的節目遞辭呈，大家友情那麼深，我也給對方時間去找，但他們說真的找不到人，我說你們不找，新的一輩都起不來」。

胡瓜盼節目年輕化。（民視提供）

胡瓜在綜藝圈一輩子，更主持過無數當紅節目，他對於年輕一代傳承有難以言說的焦慮，但數字掛帥的現在，電視台看重的是他收視第一的主持功力，因此成了膠著關鍵，「以民視來說，他們從沒跟我談補人問題與節目方向，只有坐下來談過要不要回戶外宮廟，我堅持要等政府解令，因為你不知道會不會有民眾睡醒直接到現場，實名制有難度」。他盼電視台長官除了高收視率的期待，多分享一些建設性意見，並鬆口計畫最快年底退休。

(中時 )