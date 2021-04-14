2021 年 CHANLLEGE FAMILY 國際鐵人三項競賽台灣站（以下簡稱 CHALLENGE TAIWAN，CT）將在 4/24、25舉辦第九屆。2020 年，因為疫情一度影響到賽事的舉辦，但是在台東縣政府的支持下，CT 仍然在 11 月達成與參賽者間的約定順利舉行。在 2021 年，Challenge Taiwan 邀請所有的三鐵愛好者，相聚在美麗的台東活水湖，一起挑戰自我，共創佳績。

象徵至高榮耀的 226 完賽獎牌。圖片來源：Challenge Taiwan

本次的 Challenge Taiwan 主題為「Make Your Own Story」，創造你自己的鐵人故事。當你按下報名比賽的同意鍵，就是生命故事的新開端。訓練的故事裡，有你每次練習的紀錄，有克服開放水域的勇氣，有上卡騎車又怕脫卡摔車的小心翼翼，有週末長跑的寂靜孤獨。在比賽的時候，參賽的選手，你又會留下怎樣難忘的回憶呢？你的比賽故事裡，會有鐵人的家鄉－台東，有美麗的活水湖、綿長的縱谷，依山，傍海，有豐富的原住民文化，還有讓人難以抗拒濃厚的人情味。你的CT故事裡，會感受到成長，突破極限，再次感受到自己的價值！

透過鐵人三項這項運動，更認識自己，更愛自己

Cindy 於 2020 年 CT 騎車奔馳於賽道上。圖片來源：Challenge Taiwan

「如果不衝一次，不會知道自己到底有多強！」知名網路素人 Hi Cindy，在參加完 2020 Challenge Taiwan 在臉書分享著。當初被朋友無意間的推坑，迫使自己開始進行鐵人三項的訓練，教練、同伴在訓練過程中的鼓勵及指導，讓自己的體能得以提升，朋友及家人的支持，更是自己得以堅持完賽的重要力量。這次的三鐵完賽經驗讓 Cindy 更認識自己，更愛自己。

享受氛圍挑戰自我

謝昇諺在抵達終點後接受工作人員的歡呼及慶祝。圖片來源：Challenge Taiwan

「再給自己一個 Sub 9 的機會！」，鐵人一哥謝昇諺於粉專說到「從 2019 年 3 月紐西蘭超鐵破 9 之後，沒有機會再跑進 9 小時內」因為疫情的關係，可以挑戰的三鐵舞台也跟著侷限在台灣的賽事，他決定選擇 Challenge Taiwan 當作他突破 9 小時紀錄的舞台，考量的點除了賽事的專業性，賽道具競爭性更適合選手挑戰自己的個人成績，更棒的是比賽的氛圍，熱情且溫暖，可以與家人朋友一起跑向終點的畫面更是難忘。

Cindy 在 Challenge Taiwan 寫下了她自己與三鐵的難忘回憶，而謝昇諺正要在 2021 年的 Challenge Taiwan 中突破自己的紀錄創造成就。Challenge Taiwan 因為有每位選手的參賽得以豐富，而要完成一場鐵人比賽的過程，訓練中的苦澀甘甜，抵達終點的百感聚集，也唯有參賽的你才能夠體會。你，是不是也願意成為故事的一角？你，願不願意讓Challenge Taiwan，成為你故事的一部分。Challenge Taiwan 與你相約 4/24、25 在台東相會！

＊賽事資訊，盡在運動筆記

(中時新聞網)