富禮國中林苡真（右二）去年以技藝教育競賽化工職群第一名畢業，目前在國立新竹高商就讀。（市府提供／羅浚濱新竹傳真）

藝術家邵尊漢指導學生操作玻璃噴砂。（市府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹市富禮國中推廣玻璃藝術教育已有20年，是目前全國唯一辦理玻璃技藝教育化工職群課程的學校，透過在地藝術家邵尊漢指導學生玻璃技藝，誘發、引導學生對玻璃藝術的喜愛及創意，也讓學生有更好的升學管道。

邵尊漢表示，指導時先讓學生認識各種玻璃材質的差異及特性，鼓勵天馬行空的創意想法，再解說燒製技能，激發出藝術與技能融合的創意作品，學生最大的挑戰，就是要面對800度以上的高溫，在烈焰下燒製玻璃作品。

邵尊漢說，曾經有位陳姓學生視力不佳，因火焰會造成眼睛不適感，曾想要放棄，但烈焰熔融後的玻璃作品之美，讓陳生克服障礙，還獲得當年新竹市技藝教育競賽化工職群的第三名，目前已在新竹高工就讀2年級。

隨班指導老師呂蕙怡表示，學生們克服困難習得一技之長，也為自己升學之路開啟另一扇窗，去年以技藝教育競賽化工職群的第一名畢業的林苡真，目前正在國立新竹高商就讀。

「玻璃是一種相當奧妙的材料！」九年級化工職群的學生田恩慈說，玻璃經過高溫火焰熔融後，可結合自己的想法塑造成為作品，今年校慶學生們就利用玻璃燒製出精美的玻璃花筷架。

「從自己土地建構的藝術美學最動人！」富禮國中校長涂靜娟表示，該校是新竹市規模最小的國中，多年來奠基琉璃藝術美感教育，孕育富禮成為竹塹禾日山琉璃創藝學園，每年都接待美國姐妹市的交換學生，來該校體驗玻璃燒製，讓偏鄉孩子發自內心喜愛藝術，有更好的升學管道，在人生舞臺找到更多自我試探、自我肯定的機會。

(中時 )