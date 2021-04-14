69歲的徐女士患有糖尿病、高血壓和甲狀腺機能亢進，3年前因突發心悸到中國醫藥大學附設醫院求診，竟罹患「陣發性心房顫動」。經中風風險指數評估，應長期服用抗凝血藥物治療，但徐女士已有腸胃道出血病史，擔心長期用藥會引發更嚴重出血，接受「左心耳封堵術」來減少中風風險，並能增加用藥靈活性，減少使用藥物劑量。

中國醫藥大學附設醫院內科部心臟血管系主治醫師陳科維指出，在台灣發生腦中風最常見的原因之一就是稱為「心房顫動」的心律不整。心房顫動在長者族群相當普遍，甚至也有一定比例的青壯年病人，這種心律不整若發生會在心房中漸漸產生凝結的血塊，血塊如果隨著血流離開心臟到腦部或其他器官，就會堵塞住血管，造成該區域的缺血性梗塞，相當危險。

陳科維表示，心房顫動心律不整的危險性，往往無聲無息，病人所感覺到有心悸發作的時間，可能只是冰山的一角。心肌梗塞的危險性，一般民眾都曉得，也會特別注意胸痛症狀，但心房顫動從陣發性演變到持續性，可能病人自己都幾乎沒有感覺。

「不會痛的最危險！」陳科維指出，如門診曾有病人，長年嗜飲重口味咖啡，連飲料裡都要加咖啡粉，健康檢查時才無意間發現心律不整來就醫，診斷時已經是持續性的心房顫動，而病人反而很納悶，因為完全沒有任何感覺。

陳科維表示，傳統上治療的方法是使用抗凝血藥物讓血塊不易形成，以降低中風風險，但藥物使用可能會造成生活上的不便，如增加出血風險、一但受傷或需要拔牙等手術時會不易止血，而若是忘記服用藥物或使用劑量不足，更可能造成中風風險增加。

為改善這樣的情形，目前已有一項新型心導管手術方式，即「左心耳封堵術」，可以在很短的手術時間內，透過大腿靜脈的微創傷口將特殊設計的堵塞器送進左心房，把心房顫動中90％血塊來源的左心耳完全封閉起來，而大幅降低病人未來發生腦中風的機率。

目前中國醫藥大學附設醫院已執行過134例「左心耳封堵器」裝置的病人。除一例因左心耳解剖構造複雜不適合放置外，均成功執行，術後也無嚴重不良併發症。因此項心導管手術相對成熟安全，住院時程也短，心房顫動病人接受一次永久性的手術，可免於長期持續使用高劑量抗凝血藥物、擔憂發生出血，或用藥不便之苦，「可以說是C／P值相當高！」。

陳科維說，左心耳構造較複雜或過大的病人，不適合放置；建議，若心悸症狀，使用血壓計時無法正確測量出心跳，或已知有心律不整的病人，首先應儘早到心臟科門診檢查。如果發現可能有心房顫動，應與醫師討論包括抗凝血藥物與左心耳封堵術等治療選項，依醫師建議接受如食道超音波等進一步檢查，以找出最適合的治療方式。

(中時 )