【LIVE直播】AZ疫苗自費接種開放時程 指揮中心召開記者會說明 ｜2021.04.14

中央流行疫情指揮中心今(14)日宣布，為降低具出國必要性的民眾於境外感染COVID-19的風險，並確保個人及國內防疫安全，自4月21日起，初步開放1萬劑COVID-19疫苗供民眾自費接種。

指揮官陳時中表示，疫苗自費接種主要是提供給商務、留學人士，暫未開放旅遊需求者，可至國內31家旅遊門診預約接種，不提供選廠牌，收費標準為與公費做出區隔，訂出醫學中心收費上限600元、區域醫院550、地區醫院500元，並要求醫院把實際收費價格於網上披露。

陳時中說，原先自費疫苗有討論要收取疫苗處理的相關成本，但考量到這些疫苗本身就是在公費內，只是為了提供給有需要提早施打的民眾，因此最後僅收取醫療院所內的行政費用，並沒有收取疫苗成本費用。

指揮中心表示，AZ疫苗自費接種適用對象為商務、出國工作、留學及就醫需求的民眾施打，可在設有旅遊醫學門診之COVID-19疫苗接種專責醫院辦理，全台共計31家，自費接種採預約制。

指揮中心釋出1萬劑AZ疫苗，4月21日起開放商務人士、出國工作、留學、就醫需求的民眾接種。(指揮中心提供)

指揮中心表示，因疫苗為多劑型包裝，需要配合醫院安排集中接種作業，疫苗統一由指揮中心調配至專責醫院，且不提供民眾挑選疫苗廠牌。民眾必須自付醫院收取之掛號費、診察費、注射費等，但免收疫苗成本費用。

指揮中心提醒，即使完成COVID-19疫苗接種，仍應遵守防疫新生活原則，勤洗手、佩戴口罩、保持社交距離，以降低感染風險，確保自身健康。

圖為全台31家可自費接種AZ疫苗的醫療院所。(指揮中心提供)

圖為全台31家可自費接種AZ疫苗的醫療院所。(指揮中心提供)

(中時新聞網)