半導體封裝製程設備廠均華(6640)今年隨著市況轉好，第一季營收年增逾4成，營運比去年轉盈，自結第一季合併稅前獲利801萬元。

均華自結第一季營收2.49億元，年增43.39%，自結單季營業利益496萬元，自結第一季合併稅前獲利801萬元，比去年同期的虧損轉好。

均華今年第一季營收回復成長力道，全年營收看增，獲利亦可望比去年增長。

均華去年上半年業績受疫情衝擊，去年下半年營運回溫，但2020年全年獲利仍比前年下滑，基本每股盈餘1.57元，低於前年的3.02元。

均華2020年營收8.77億元，年增15.74%；毛利率年減7.32個百分點至29.74%；以及研發及管理費用增加，本業獲利下滑，營業淨損約1575萬元，在業外利益挹注下，歸屬於母公司業主淨利4452萬元，基本每股盈餘1.57元。

展望今年，隨著半導體大廠持續擴大在先進封測領域的布局，身為本土供應鏈的均華可望受惠，今年業績力拚成長。

(時報資訊)