韓國強投柳賢振今天對洋基比賽拿下勝利，他一共投了6.2拿下了7次三振，僅失1分，效率非常高。幫助藍鳥以7：3打退洋基。柳賢振毫無疑問用優質表現鎖定本季首勝，他在休息五天後仍處於最佳狀態，他下一次的對手將對決皇家，目前他保有1.89優質自責分率，每局被上壘率更是只有0.89。

柳賢振今日表現(影片來源：Trinh VU BL)

他這場總共只被敲4安失1分，投出1保送，前5局僅被打2支安打，但第7局出現危機；被希克斯(Aaron Hicks)敲出二壘安打，然後歐多(Rougned Odor)再敲滾地球得分。不過藍鳥全隊貢獻10支安打且高效打出7分，給他非常強力的支援。

其中王牌打者小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）打下2安1打點成績，西曼(Marcus Semien)則轟出陽春炮。反觀洋基先發泰隆（Jameson Taillon）僅投3.2局失5分，吞下本季首敗。他們全隊8安，「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton) 打下1安打2打點。「法官」賈吉（Aaron Judge）進攻端則毫無表現。

柳賢振2日開幕戰就對過洋基，投5.1局失2分，8日對遊騎兵投7局失2分，但沒有火力支援苦吞1敗，今天終於拿下首勝，這也是他大聯盟生涯第60勝，他今天一共投95球，其中切球就包含33顆，直球最快球速92.4英里（約149公里），表現十分出色，若用球數再少一點，很有機會投到7、8局。目前亞洲選手表現都十分令人關注，除柳賢振，還有我國好手張育成、日本大谷翔平、達比修有等人，相信他們的好表現都能讓世界看到亞洲球員。

(中時新聞網)