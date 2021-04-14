日盛金控大股東是否為中資疑雲，立委持續緊盯。立委余天14日在財委會中批日盛金大股東香港建群銀行是不是中資控制，時間已很久還沒查出，且建群若是中資，限期賣出24.09％的話可獲利逾80億元這合法嗎？金管會主委黃天牧指出，兩岸人民關係條例對中資的規定，「不必扣掉獲利」，只有要求出清、處以罰款。

對於日盛金大股東香港建群集團到底是不是中資？黃天牧指出，當時進來是合法的，只是現在有新的規定。不過，他坦言，2020年因為疫情關係，對建群的實質受益人了解的確有影響。

余天進一步質詢，建群若是中資限期賣出24.09％股權的問題更嚴重，因為當初建群買日盛金控每股4元，現在富邦金收購成功，卻反常繼續承諾費每股13元，價差每股9元，換算起來建群獲利超過80億元新台幣，這是不是非法所得？可以控管他的錢流出嗎？

黃天牧指出，就兩岸人民關係條例對中資的規定沒有要扣掉他的獲利，只有要求出清、處以罰款。至於資金匯出，必須看央行、投審會的規定。

黃天牧表示，若建群投資的最終受益人是中資，金管會可以用金控法16條開罰，即罰鍰200萬元以上、5千萬元以下，且可限期處份股份。

(工商 )