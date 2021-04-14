迎接端午佳節即將來臨，天成飯店集團將日常拿手絕活的人氣菜色結合創意，推出天成金粽禮盒999元，內含6款風味獨具的中式創意肉粽，即日起至6月14日止開放訂購，口味包含曾獲媒體評選青睞得獎的「寧式東坡肉粽」與養生素食「紅藜北菇素粽」，匯聚海陸珍味與廚師用心的：「紹興燒雞粽」、「干貝鮮味粽」、「北菇珍雞粽」，與承傳廣東風味的「XO醬粵式裹蒸粽」，送禮大方，自用滿意，凡於2021年5月14日前早鳥訂購完成付款，即可再享9折優惠。

天成飯店集團三館主廚團隊聯手出擊，推出6款粽子，匯聚海陸珍味葷素口味多元。台北天成大飯店招牌的「寧式東坡肉」，由集團中餐行政總主廚王書年精心打造，每月光是滷製東坡肉就高達4,000斤以上，每月平均外帶高達500份以上，多年來一直是飯店首屈一指的暢銷菜色，更是年菜評比競賽時的常勝軍，寧式東坡肉豐腴軟嫩的美味，深受消費者青睞的「寧式東坡肉粽」，成為每年端午節禮盒的經典款，以特選長糯米與東坡肉滷汁均勻拌入後，與紹興酒、中藥材，經文火熬製8小時而成，搭配最佳拍檔客家酸菜，讓美粽從裡到外每口都能吃到濃郁的肉香，爽口的酸菜讓入口層次更多元，一口接一口欲罷不能；「紹興燒雞粽」以鮮嫩雞腿肉搭配特製紹興醬汁，盡享肉嫩汁鮮好滋味。

「干貝鮮味粽」選用Q彈鮮甜的干貝搭配鮮嫩豬五花，海陸鮮味應有盡有；以秘製醬汁烹煮鮮香菇與彈牙雞腿肉，鮮菇與嫩肉美妙結合，唇齒留香的「北菇珍雞粽」；曾獲媒體評選讚揚的「紅藜北菇素粽」，糯米搭配富含膳食纖維及蛋白質的紅藜麥，包入豆乾、菜脯、素火腿、香菇…等多種不同食材，多層次口感，美味與健康同時皆得。

整合集團內擅長的粵式料理手法，特別推出「XO醬粵式裹蒸粽」，承傳廣東風味的純手工裹蒸粽，飽滿圓融的外型內包裹臘腸、東坡肉、干貝、香菇、栗子與蛋黃等豐富食材，佳節闔家團聚享用的好選擇。

(工商 )