洗腎人口逐年增加，受到洗腎影響，約有2至3成患者出現「不寧腿症候群」，夜間腿部痠、麻、癢，導致難以入眠，為了改善患者生活品質，東元綜合醫院引進「延展性血液透析術(HDx)」，可移除血液中的「大的中分子尿毒素」，降低不寧腿的不適，協助病友得以入睡。

東元綜合醫院腎臟科主任林青陽醫師表示，不寧腿症候群可分為原發性與次發性，原發性不寧腿較為常見，與大腦調節多巴胺異常有關；次發性則因糖尿病、懷孕或缺鐵性貧血等原因引起。由於不寧腿發作時，會出現腳痲癢、「像有東西在爬」，干擾病友睡眠，長期導致睡眠不足、情緒不穩，甚至憂鬱、焦慮等。

林青陽指出，東元綜合醫院使用新式「延展性血液透析術(HDx)」，可減緩病人的不舒適狀況，有一名42歲的職業婦女受到不寧腿狀況所擾，甚至須服用安眠藥入睡，不過在接受HDx治療後，已可回到正常作息。

腎臟科血液透析室主任鄭玉堂醫師表示，院內腎臟科團隊也將此應用延伸於醫學研究，於去年的TSN年會公開發表研究結果，研究對象為洗腎3個月以上的嚴重不寧腿患者，經過12周治療後，患者嚴重度由嚴重改善至中度，連焦慮與憂鬱表現都有正向成效。

依據台灣腎臟醫學會年報統計，2019年台灣洗腎病人高達8萬2千人，且每年以3至4％的比例增加，東元綜合醫院為新竹地區重要洗腎據點，可全天候做慢性血液透析的治療，提供急重症患者急洗的醫療，並設有心臟科、腸胃科、骨科、復健科、精神科等跨科醫療團隊，提供完整醫療照護。

(中時 )